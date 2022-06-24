Неожиданным исходом завершился бой супертяжа-нокаутера из Казахстана

©instagram.com/ivandychko/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:28

Небитый казахстанский боксер Иван Дычко (12-0, 11 КО) одержал очередную победу на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

На этот раз в Буэнос-Айресе (Аргентина) он победил местного боксера Кевина Эспиндолу (7-4, 2 КО). 

Этот бой был первым для Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum и прошел всю дистанцию, по итогам десяти раундов судьи отдали победу Ивану (100-90, 99-91, 99-91).

В итоге казахстанец отпраздновал 12-й успех в своей профессиональной карьере, в то же время это был первый его поединок, который он не смог выиграть досрочно. Эспиндола потерпел четвертую неудачу при семи победах.

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Метки:
Дычко Иван

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 07:28
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