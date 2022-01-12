Необузданная мощь. Яркие перспективы Садриддина Ахмедова

Никак не удается вернуться на ринг казахстанскому проспекту Садриддину Ахмедову (12-0, 10 КО). Он собирался выступить в декабре прошлого года. Но от планов пришлось отказаться. Тем не менее он по-прежнему является одним из самых ярких молодых боксеров, способных на большие победы. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Садриддин обладает необузданной мощью. Каждый его поединок является эпицентром огневой мощи. Он быстр, силен и стремится к доминированию в ринге. Есть пробелы в технике и навыках, но сам стиль очень интересный и запоминающийся.

Ахмедов имеет все необходимое для превращения в топ-боксера. Главное - доработать, улучшить некоторые компоненты. И на выходе получится беспощадный чемпион. Он легко может привлечь к себе внимание. В ринге он не серый кардинал. Наоборот, красочный боец с яркими эмоциями.

Его перспективы пульсируют впереди ярким светом. Многие эксперты выделяют его из длинного списка талантливой молодежи. Ему остается только доказать свою состоятельность, войти в большую титульную игру, где он вряд ли окажется промежуточной пешкой.

И простой ему сейчас ни к чему. Нужны поединки. Он год не появлялся в ринге. Так что пришло время напомнить о себе очередной яркой победой. Этот год по сути будет для Ахмедова определяющим. Один бой - плохой сценарий. Нужно больше двух.

К тому же Садриддин собирался дебютировать в США. Это важный стратегический шаг в развитии карьеры. Иные горизонты, иные крепости. Прибавится возможностей. Так что надеемся, что получится переместить свою деятельность на просторы Америки.

Также ждем, что уже в самое ближайшее время появится информация о его следующем поединке. Пора браться за дело и двигаться дальше.

Последний раз он дрался в январе 2021 года, когда победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе.