Небитый казахский боксер узнал хорошую новость

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Сегодня 14:08
©instagram.com/meiirim.nursultanov

Обновился рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). Изменения коснулись и среднего веса, в рамках которого выступает небитый казахстанец Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Нурсултанов поднялся с седьмого места на шестое.

Напомним, что Мейирим последний бой провел 15 апреля в Японии, когда нокаутировал в восьмом раунде местного боксера Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

Для Такесако это поражение стало первым на профи-ринге.

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Метки:
Нурсултанов Мейирим IBF

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