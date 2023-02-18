Небитому американцу предложили бой с Алимханулы. Тот уже побеждал казахстанского боксера

Авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил некоторые подробности по следующему бою казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

"Источники сообщают ESPN, что Чарльзу Конуэллу предложили бой за титул в среднем весе против Жанибека Алимханулы в мае. Конуэлл выступает в первом среднем весе. Он также готов к бою в 154 фунтах с Себастьяном Фундорой, но WBC еще не заказал этот поединок", - пишет Коппинджер в Twitter.

25-летний Конуэлл не знает поражений на профи-ринге, одержав 18 побед, 13 из них нокаутом. При этом у него есть опыт выступления против казахстанского боксера. Так, в 2020 году он в девятом раунде остановил Мадияра Ашкеева. Также Чарльз участвовал на Олимпиаде-2016.

Напомним, что Алимханулы является чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. Ранее отмечалось, что он может провести поединок против британца Лиама Смита (33-3-1, 20 КО).

Жанибек последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО) - 116-112 дважды и 118-110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.