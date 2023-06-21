У небитого казахстанца сорвался дебютный бой в США со стопроцентным нокаутером

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Сегодня 10:53
©instagram.com/kossobutskiy

У непобежденного казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) сорвался дебютный бой в США. 1 июля в Толедо в главном событии шоу от Top Rank он должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (14-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Отмечается, что у Кособуцкого возникли проблемы с визой.

При этом фавориту-нокаутеру уже подобрали нового оппонента - это бывший чемпион мира по версии IBF американец Чарльз Мартин (29-3-1, 26 КО).

В 2016 году Мартин победил украинца Вячеслава Глазкова и стал чемпионом IBF. В дебютной защите он уступил пояс британцу Энтони Джошуа. С тех пор в пассиве американца еще два поражения - в 2018 году конкурентно проиграл по очкам поляку Адаму Ковнацки, а в 2022-м уступил нокаутом кубинцу Луису Ортису. 

Андерсон в 2023 году уже провел один поединок - не заметил сопротивления доминиканца Джорджа Ариаса. 

Кособуцкий последний бой провел в ноябре прошлого года, когда одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом и этим самым защитил титул чемпиона по версии WBC International в тяжелом весе.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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