"Не смешите меня!". Алимханулы сделал заявление о бое с "Канело"

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Сегодня 11:17
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) высказался о потенциальном поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), который 18 сентября в Лас-Вегасе победил судейским решением другого казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жанибек отметил, что хочет разделить ринг со звездным мексиканцем не ради денег.

"Когда я сказал, что легко побью "Канело", некоторые фанаты начали мне писать "Pay day" (самый большой гонорар в карьере). Что это такое? Вы думаете, что я хочу бой с "Канело" ради денег? Я достаточно богат. У меня есть все. Я боксирую не ради денег, а чтобы войти в историю. Pay day? Не смешите меня!

Ранее Алимханулы заявил, что Альварес не захочет с ним драться. Причины он изложил здесь. 12 ноября казахстанский средневес проведет первую защиту титула WBO против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Альварес Сауль

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