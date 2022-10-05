"Не смешите меня!". Алимханулы сделал заявление о бое с "Канело"

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) высказался о потенциальном поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), который 18 сентября в Лас-Вегасе победил судейским решением другого казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жанибек отметил, что хочет разделить ринг со звездным мексиканцем не ради денег.

"Когда я сказал, что легко побью "Канело", некоторые фанаты начали мне писать "Pay day" (самый большой гонорар в карьере). Что это такое? Вы думаете, что я хочу бой с "Канело" ради денег? Я достаточно богат. У меня есть все. Я боксирую не ради денег, а чтобы войти в историю. Pay day? Не смешите меня!

Ранее Алимханулы заявил, что Альварес не захочет с ним драться. Причины он изложил здесь. 12 ноября казахстанский средневес проведет первую защиту титула WBO против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО).