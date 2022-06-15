"Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал о вознаграждении, которое заставит его возобновить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Британский боксер-профессионал признался, что хотел бы получить 500 миллионов фунтов.

"Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг. Пожалуй, я скажу, что меня устроит полмиллиарда.

И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру, - придется заплатить полмиллиарда", - приводит слова Фьюри "Чемпионат" со ссылкой на talkSPORT.

Напомним, Тайсон объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Позже Фьюри намекнул на возвращение в бокс.

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