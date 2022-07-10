"Не родился человек, который выиграл бы Гену". Экс-чемпион мира оценил трилогию Головкин - "Канело"

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников (25-5, 18 КО) высказался по поводу третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Россиянин признался, что будет болеть за GGG.

"У Гены, конечно, шансы есть. Это Гена Головкин, он мне всегда нравился. Я с ним лично знаком. И он мне всегда импонировал как человек и как боец. Конечно, годы берут свое. Я думаю, что сейчас делается ставка на "Канело". Но у Гены шансы есть.

Возможно, фаворит "Канело". Мы в одно время с Геной выступали и дрались, и я всегда говорил, что не родился тот человек, который сегодня выиграл бы Гену. Ну я буду болеть и топить за Головкина", - цитирует Проводникова "Чемпионат".

Напомним, что бой пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом во втором среднем весе. Для казахстанских болельщиков на арене T-Mobile организуют специальный сектор. Приобрести билеты можно по этой ссылке.

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