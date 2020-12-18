"Не могу дождаться боя". Роналду восхитился Головкиным и поддержал его перед рекордной защитой чемпионских титулов

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду поддержал чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) перед боем против Камила Шереметы (21-0, 5 KO).

В своем аккаунте в Instagram форвард "Ювентуса" опубликовал видео тренировки с GGG, отметив, что будет смотреть поединок.

"Я получил несколько уроков бокса от одного из лучших - GGG. Человек, который действительно усовершенствовал свое ремесло. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть его бой в эту пятницу на DAZN", - написал Роналду.

Напомним, бой Головкин - Шеремета станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США) и по казахстанскому времени пройдет утром в субботу, 19 декабря. В со-главном бою шоу казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) будет претендовать на вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира