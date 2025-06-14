"Не буду тебя мучить". Алимханулы пообещал чемпиону мира быстрый нокаут

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) обратился к обладателю пояса по версии WBA в этом дивизионе доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz. Казахстанец пообещал ему быстрый нокаут.

"Карлос, не бойся меня! Не уклоняйся от боя! Не волнуйся - я не буду тебя мучить. Я быстро отправлю тебя в нокаут, прежде чем ты успеешь это осознать! Ты мне не враг! То, что мне нужно - это твой титул, вот и все! Так что не бойся!", - написал в соцсетях Алимханулы.

В последний раз Жанибек появлялся на ринге 5 апреля в рамках вечера бокса в Астане. Тогда он успешно провел защиту титулов, нокаутировав француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO) в пятом раунде.

Адамес, в свою очередь, 22 февраля также защитил пояс WBA, сведя вничью поединок с британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 KO).