Назым Кызайбай разоблачила Ангелину Лукас

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Сегодня 10:02 Комментарии 3
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай высказалась о своей бывшей партнерше по национальной команде Ангелине Лукас, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

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"Каждый выбирает свой путь. Кто-то идет, просто тренируется, показывает результаты, а кто-то много говорит и ничего не делает. Ангелина тоже говорила. Она дала интервью, рассказывала, что хочет на Олимпийские игры. Ей дали шанс на участие в спаррингах, сказали "давай".

Мне кажется, она отказалась, потому что поняла, что не выиграет. Если человек хотел бы, то она пошла бы и доказала, что сильная.

Просто она понимала, что там нет шансов. Хоть с кем ее поставь, она ни у кого бы не выиграла. Там было семь человек, и каждая была сильнее ее. И это будет на всю страну. Правильно сделала, я думаю, что не пришла.

Я хочу ей пожелать удачи, пусть дальше выступает на профессиональном ринге и выигрывает настоящие стоящие титулы", - рассказала Кызайбай.

Напомним, что Кызайбай выиграла бронзовую медаль на последней Олимпиаде-2024 в Париже. В свою очередь, Лукас окончательно перешла в профи, где провела 11 боев, из которых выиграла 10 и один проиграла. Она владеет титулами WIBF, WBC international, UBO International, WBF, UBO World.

Метки:
Лукас Ангелина Кызайбай Назым Бокс Профессиональный бокс Олимпиада-2024 Девушки в спорте
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