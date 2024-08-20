Назым Кызайбай разоблачила Ангелину Лукас

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай высказалась о своей бывшей партнерше по национальной команде Ангелине Лукас, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"Каждый выбирает свой путь. Кто-то идет, просто тренируется, показывает результаты, а кто-то много говорит и ничего не делает. Ангелина тоже говорила. Она дала интервью, рассказывала, что хочет на Олимпийские игры. Ей дали шанс на участие в спаррингах, сказали "давай".

Мне кажется, она отказалась, потому что поняла, что не выиграет. Если человек хотел бы, то она пошла бы и доказала, что сильная.

Просто она понимала, что там нет шансов. Хоть с кем ее поставь, она ни у кого бы не выиграла. Там было семь человек, и каждая была сильнее ее. И это будет на всю страну. Правильно сделала, я думаю, что не пришла.

Я хочу ей пожелать удачи, пусть дальше выступает на профессиональном ринге и выигрывает настоящие стоящие титулы", - рассказала Кызайбай.