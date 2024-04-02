Названы сроки следующего боя "Нового Головкина" из Казахстана

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Сегодня 15:35
©instagram.com/sultanzaurbek/

Казахстанскому боксеру второго полулегкого веса Султану Заурбеку (17-0, 12 КО) сообщили дату выхода на ринг, передают Vesti.kz.

По информации источника, Заурбек планирует провести свой следующий бой в начале лета. Имя соперника и место проведения поединка еще не известно.

Напомним, что свой последний бой Султан Заурбек провел в Телфорде (Англия) в начале марта, в нем он единогласным решением судей победил колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО). Перед этой схваткой он подписал контракт с компанией Wasserman Boxing.

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После этой победы он поднялся на четвертое место в рейтинге WBA, а его менеджер Билли Нельсон бросил вызов чемпиону в полулегком весе американцу Рэймонду Форду (15-0-1, 8 КО).

Добавим, что в 2023 году Заурбек провел три боя и во всех трех одержал досрочные победы. После этого его начали сравнивать с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

Метки:
Заурбек Султан Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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