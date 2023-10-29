Названы следующие соперники Фьюри на случай срыва боя с Усиком

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 13:28
©instagram.com/tysonfury

Интернет-журнал vRINGe.com представил топ-5 вариантов для британского боксера Тайсона Фьюри на случай срыва его боя с украинцем Александром Усиком, сообщают Vesti.kz.

Фьюри и Усик должны определить в очной схватке первого в эпоху четырех поясов абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Ранее сообщалось, что этот бой может пройти в декабре или январе следующего года в Саудовской Аравии.

Если этот мегафайт по каким-то причинам не состоится, то следующим соперником Фьюри может стать один из этих боксеров:

- Дэниел Дюбуа (Великобритания), экс-чемпион мира по версии WBA World;

- Джозеф Паркер (Новая Зеландия), экс-чемпион мира по версии WBO;

- Джаррелл Миллер (США), несостоявшийся претендент на пояса WBA Super, IBF и WBO;

- Чжан Чжилеи (Китай), временный чемпион WBO;

- Энтони Джошуа (Великобритания), двукратный объединенный (экс-)чемпион мира, антагонист Фьюри.

Также не исключен реванш с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну, у которого Фьюри выиграл раздельным решением судей в эти выходные. При этом британец оказался на канвасе в третьем раунде и выступил, в общем-то, неубедительно. Более того, промоутер Эдди Хирн считает, что в этом поединке победителем вышел Нганну, для которого это был дебют в боксе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Фьюри Тайсон Джошуа Энтони Усик Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
Профи-бокс
Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну
Сегодня , 13:28
Профи-бокс
Названы следующие соперники Фьюри на случай срыва боя с Усиком
Сегодня , 10:36
Профи-бокс
Нганну высмеял Фьюри за нокдаун в главном бою вечера
Сегодня , 10:20
Профи-бокс
Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Лучшие моменты боя с нокдауном (Видео)
Сегодня , 09:42
Профи-бокс
"Нганну победил Фьюри". Известный промоутер хочет реванша
Сегодня , 08:03
Профи-бокс
Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну
Сегодня , 07:45
Профи-бокс
Нганну отправил Фьюри в нокдаун: бой завершился сенсацией
Вчера , 11:20
Профи-бокс
Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов
27 октября, 16:27
Профи-бокс
Боксер с 30-ю победами стал следующим соперником чемпиона мира из Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»