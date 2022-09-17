Названы исход трилогии Головкин - "Канело" и козыри конкурентов

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд считает, что трилогия Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом продлится все 12 раундов и оценил шансы конкурентов, передает "Р-Спорт". Россиянин называет возможность, которой может воспользоваться GGG.

Дрозд разобрал противостояние и назвал фаворита. Экс-обладатель мирового титула считает, что у казахстанца есть свои козыри.

"Я буду болеть за Гену и надеюсь, что он снова выиграет. Потому что в первом бою он, я считаю, победил. Но фаворитом будет Альварес в силу того, что он помоложе, побыстрее и постарается реабилитироваться перед болельщиками за поражение от Дмитрия Бивола. Думаю, что шансы на победу - 55 к 45 в пользу Альвареса. Но на стороне Головкина хорошая психологическая устойчивость и четкое понимание того, как Сауль поведет себя в той или иной ситуации.

И удары у Гены все же помощнее. Для него это будет, и он сам об этом говорит, самый большой бой в его жизни. Я думаю, что поединок продлится все 12 раундов. Вряд ли он завершится нокаутом одного из соперников, боксеры пройдут всю дистанцию", - считает Дрозд.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

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