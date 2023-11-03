Названы дата следующего боя и соперник Алимханулы

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz определил следующего соперника чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО). Также он высказался о сроках боя боксера из Казахстана.

"В декабре определится кандидат на бой с Алимханулы по линии IBF. Казахстанский чемпион будет обязан защищать титул, ведь IBF - самая обязательная организация. Учитывая, что Алимханулы проводит по два поединка в год, то следующий выход на ринг может состоятся в мае - июне. Вряд ли ему удастся договорится о большом бое с Чарло или Ларой. Я думаю, что казахстанцу будет выгоднее пораньше защитить свой титул по линии IBF, чтобы укрепить свои отношения с организацией. Тогда он сможет рассчитывать на отсрочку в дальнейшем в карьере", - отметил Маккаферри.

Отметим, что в отборочном поединке по линии IBF за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе встретятся непобежденный новозеландский боксер Андрей Михайлович (20-0, 12 КО) и немец Денис Радован (17-0-1, 8 КО). Поединок запланирован на 16 декабря в Великобритании.

Напомним, что Алимханулы завоевал титул IBF в октябре в США, досрочно победив немца итальянского происхождения Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).