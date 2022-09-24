Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу будет уместно сразиться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком, если сначала он возьмет реванш у россиянина Дмитрия Бивола.

Альварес в мае проиграл Биволу, а в сентябре выиграл у казахстанца Геннадия Головкина в трилогии. Реванш между Саулем и Дмитрием ожидается в следующем году.

"Перед боем с Биволом вокруг "Канело" царила аура непобедимости. Подняться в полутяжелый вес к пиковому свежему бойцу вроде Дмитрия Бивола - это однозначно был сложный шаг для него. Поэтому я не думаю, что на самом деле можно говорить о бое с Усиком, пока мы не увидим, как "Канело" поднимается в полутяжелый вес и побеждает Бивола. Но Дмитрию еще нужно одолеть Хильберто Рамиреса.

"Канело" всегда идет на риск и принимает вызовы. Он бы с удовольствием подрался с Усиком. "Канело" верит, что может победить его, поскольку он верит, что способен одолеть любого. Но вы явно захотите увидеть, как он возвращается и побеждает Дмитрия Бивола, прежде чем делать этот большой шаг, по всей видимости, в первый тяжелый вес", - приводит слова Хирна Fightnews.info со ссылкой на его интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что ранее Дмитрий Кириллов, тренер Дмитрия Бивола, назвал Альвареса переоцененным боксером.