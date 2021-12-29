Названо условие для боя Альвареса с небитым чемпионом в полутяжелом весе из России

Абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль "Канело" Альварес (53-6-1, 34 КО), прежде чем вести переговоры о бое с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым, должен встретиться с обладателем титула WBO в этом дивизионе Джо Смитом. Такое мнение выразил промоутер американца Боб Арум.

"Не было никаких реальных разговоров о бое "Канело" с Бетербиевым. Думаю, они могут захотеть сначала сразиться со Смитом, и уже затем перейти к Бетербиеву. Они как бы намекают на это. Вот почему этот бой 15 января между Джо и Каллумом так важен", - цитирует Арума iFL TV.

Напомним, Бетербиев в декабре защитил титулы, нокаутировав американца Маркуса Брауна. Все свои бои россиянин выиграл досрочно.