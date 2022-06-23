Редактор портала World Boxing News Фил Джей поделился своими ожиданиями от третьего боя казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, в чем заключается главная особенность трилогии для GGG.

Их поединок за титулы WBC, WBA, IBF и WBO, которыми обладает "Канело", пройдет в суперсреднем весе 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Головкин не стал лучше с годами. Он уже не так чудовищен, как раньше. Однако его интеллект и мощный удар остаются при нем. Это было доказано в противостоянии с Риотой Муратой. В свою очередь "Канело" может считаться фаворитом в отличие от предыдущих боев. Мексиканская звезда проводит большие бои с представителями различных дивизионов. Дмитрий Бивол показал, как можно побить "Канело", однако это не меняет ничего. Альварес - большая звезда и мастер своего дела. Он будет фаворитом, будет драться на своей арене. Головкин здесь аутсайдер, но в этом и будет его главное преимущество. Сейчас GGG способен удивить весь мир и ярко завершить свою карьеру", - отметил Джей.

Напомним, что первый их бой прошел в 2017-м и завершился спорной ничьей, а через год решением судей выиграл "Канело".