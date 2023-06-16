Названа причина срыва боя-реванша Бивол - Канело

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик поделился своими мыслями о причинах, тормозящих договоренность россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО) и мексиканца Сауля Канело Альвареса (59-2-2, 39 КО) о реванше, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Их первый бой состоялся 7 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой россиянина судейским решением (115-113 трижды). Предполагалась, что их реванш пройдет осенью этого года, но, похоже, он не состоится. Тем более Канело уже выбрал следующего соперника.

"Насколько я знаю, Канело хочет боксировать в 175 фунтах, а Бивол - в 168. Это логично, потому что Бивол же не крупный полутяж. Он 168 без проблем сделает, и он это знает. Только в 168 он свой пояс на кон не ставит, а возможность у него есть выиграть четыре пояса и стать абсолютным чемпионом. То же самое и в случае с Канело: если они боксируют в 175 фунтах, то он в случае неудачи остается абсолютным чемпионом, но может забрать титул WBA. Вот они бодаются, где боксировать.

Думаю, если бы Канело дал ему возможность боксировать в 168 фунтах, то они бы уже подписали контракт. Сегодня по аудитории Бивол и близко не Канело, поэтому я не думаю, что они пойдут на их условия. С другой стороны, Канело проиграл первый бой, у него есть эго, он мачо. Посмотрим, что случится", - сказал Гвоздик на канале "Студия бокса Виктора Ялымова" в YouTube.

Напомним, Бивол не дрался с ноября прошлого года, когда победил другого мексиканца Хильберто Рамиреса (44-1, 30 КО).

Канело последний поединок провел 6 мая 2023 года, когда судейским решением выиграл у британца Джона Райдера (32-6, 18 КО).