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Названа причина проблем с поиском соперников для чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC

Названа причина проблем с поиском соперников для чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC
Турсынбай Кулахмет. Фото: instagram.com/kulakhmet_tursynbay/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Решение провести поединок в Алматы вызвало большие сложности для Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO). Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри.

Эксперт отметил, что казахстанский боксер ярко стартовал и способен быстро добраться до больших боев.

"Кулахмет - интересный феномен. Казахстанец появился в прошлом году. Сразу же номинировался на звание "Проспект года". Он успел завоевать титул во втором бою и сокрушить непобежденного соперника с большим опытом поединков. Его карьера развивается стремительно. Он может добиться больших высот.

Однако выбор Казахстана в качестве места следующего боя не был шагом вперед. Если бы в США или Европе соперник отказался драться, то найти достойную замену было бы проще. Заманить солидных противников в другие регионы сложнее.

Если говорить о поединке казахстанца. Я думаю, что Кулахмет без проблем разберется со сменщиком Скорохода", - отметил МакКаферри.

Кулахмет, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, вернется на ринг 10 июля в Алматы. Изначально он должен был драться против украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), но тот получил травму. Ему на замену был выбран россиянин Алексей Евченко (19-14, 8 КО). При этом сам казахстанец заявил, что у него были другие интересные варианты, но соперники отказались.

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Метки:
Кулахмет Турсынбай WBC MTK Kazakhstan

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