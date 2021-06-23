Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC столкнулся с проблемами после отказа украинского нокаутера

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 KO) надеется найти нового соперника вместо украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), который ранее был вынужден сняться с боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок должен был стать главным событием вечера бокса 10 июля в Алматы. Оппонент казахстанца получил травму и в ближайшее время не сможет выйти на ринг.

"Здравствуйте всем! Как известно, украинский боксер снялся с боя. До этого мы предлагали других сильных боксеров, но все они отказались от поединка. Трудно найти соперника для этого боя. Скоро мы объявим соперника, который заменит украинца", - написал Кулахмет на своей странице в Instagram.

Напомним, что свой последний бой Кулахмет, ставший чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

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