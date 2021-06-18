Украинский нокаутер объяснил отказ от боя против чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC

Украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отмену боя с казахстанским боксером первого среднего веса Турсынбаем Кулахметом (3-0, 2 KO), который должен был стать главным событием вечера бокса 10 июля в Алматы. В ходе беседы он назвал причину такого решения.

"Бой не состоится из-за травмы, полученной на тренировке. После выздоровления готов драться в любой точке планеты", - отметил Скороход.

В последний раз Кулахмет, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, дрался в апреле в Дубае (ОАЭ). В том поединке он за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

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Скороход не выходил на ринг уже год. Его крайний бой состоялся в июле прошлого года в Киеве, где он техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

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