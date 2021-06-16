Заставлял соперника сдаваться, бился на одном ринге с Кроуфордом. Кулахмету достался жесткий соперник

В начале июля Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 КО) ожидает серьезный поединок. Против него на алматинском ринге выйдет жесткий украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО), имеющий славу далеко за пределами родной страны. Подробнее о нокаутере - в материале Vesti.kz.

Итак, 10 июля. В этот день Кулахмет вернется на ринг. Для него это будет четвертый бой в карьере. И пока его команде удается подписывать на встречу с ним серьезных оппонентов. Сильных провисов в этом плане нет. И заявленные серьезные цели пока реализовываются.

Радует то, что даже в период пандемии удалось "заманить" в Казахстан боксера с именем и отличными навыками. Другими словами, откровенного мисматча нас не ждет. Причем сложно назвать имя очевидного фаворита встречи.

И Кулахмет, и Скороход способны удивить любителей бокса. Дополнительную остроту добавляет поставленный удар, которым оба владеют довольно неплохо. Так что вполне возможен и нокаут. Вряд ли в начальных раундах. Но после половины бой может закончиться в любой момент.

Как мы говорили ранее, Скороход - фигура интересная и известная. Нет определенного "рынка", где он бы действовал постоянно. География боев включает в себя США, Канаду, Украину. Это позволило ему собрать фанатскую базу.

Также вниманием не обделяют сейчас и эксперты бокса. Проспект вполне неплохо продвигается в профи. Однако пока не реализовал свои титульные планы. Хотя не так давно он отметился поясом.

Скороход заставил сдаться Энтони Ленка (американец не вышел на последний раунд), тем самым став обладателем "временного" титула чемпиона Северной Америки по версии NABA в первом среднем весе.

Еще одним памятным моментом стало участие Скорохода в вечере бокса, который возглавлял бой знаменитого и ужасного Теренса Кроуфорда. Украинец уверенно победил Хакима Брайанта из США. Судьи вынесли единогласное решение.

Боксер опытный. К тому же, явный панчер, в активе которого уже 17 досрочных побед. Дважды проигрывал. И в обоих случаях вердикт судей был раздельный. Очень близкие результаты. Тем не менее, в послужном списке поражения числятся.

Достаточно хладнокровен и активен в ринге. Действует решительно. Пытается доставлять удар даже во время "короткой" атаки. Готов после джеба вложиться боковым. На первый взгляд кажется медлительным и вязким, однако при удобных условиях взрывается в ближнем бою.

Работы у Кулахмета будет достаточно. Технически он превосходит Скорохода. Однако пропасти в мастерстве нет. Есть пробелы, которыми можно воспользоваться. В любом случае поединок будет зрелищным и серьезным.

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