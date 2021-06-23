Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC получил нового соперника на бой

Новым соперником 27-летнего Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO), владеющего поясом WBC International в первом среднем весе, стал 37-летний россиянин Алексей Евченко, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер вернется на ринг 10 июля в Алматы. Изначально он должен был драться против украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), но тот получил травму. Турсынбай после этого выразил беспокойство, что сложно будет найти замену. В итоге менеджерская компания MTK Kazakstan объявила, что новым соперником станет Евченко.
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