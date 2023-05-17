Названа причина отказа топовых боксеров от боя с Алимханулы

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Сегодня 18:23
©instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Редактор популярного портала World Boxing News Фил Джей прокомментировал вторую защиту чемпионского пояса WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал главные сложности в карьере боксера из Казахстана.

Его бой состоялся в минувшие выходные в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Алимханулы нокаутировал претендента во втором раунде и тем самым во второй раз защитил титул WBO.

"Алимханулы оказывается в неприятной ситуации. Ему отказывают лидеры дивизиона, а для защиты титула он получил не самого сильного боксера. Что будет дальше? Возможно, проблемы в среднем весе. Здесь очень плохая коммуникация между топ-боксерами. Есть ли смысл переходить в следующий дивизион? Я думаю, что еще рано. Казахстанец крутой, но не настолько популярен. Ему придется ждать своего шанса или научится выводить из себя своих противников. Если получится начать диалог с Чарло или Ларой, то о бое можно будет говорить всерьез. А пока, лучше подумать о ближайших соперниках. Ведь если, будет очередной Батлер, то лучше попробовать реванш с Бисли. По крайней мере, найдется хоть одна интрига", - отметил Джей.

Напомним, что после своей победы Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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