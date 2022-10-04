Названа главная интрига боя Каната Ислама против боксера с 24 нокаутами

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Сегодня 16:05
©Qazaq team

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал корреспонденту Vesti.kz главную интригу предстоящего боя казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-1, 22 KO) против аргентинца Хавьера Франсиско Масьеля (34-17, 24 КО). Также эксперт озвучил самый радужный сценарий для казахстанца.

Их поединок запланирован на 7 октября в Плант-Сити (США). Подробнее о сопернике Ислама можно прочитать по этой ссылке.

"Канат Ислам - это боксер, которому не повезло. Несколько лет назад он был близок к вершине, но ряд причин отбросил его. Сейчас он не стал сильнее. Возраст дает о себе знать, а значит, у него осталось немного времени. Бой с Масьелем будет легким. Единственная интрига в том, удастся ли Исламу нокаутировать его. Если успех будет брутальным, он может привлечь к себе внимание.

Возможно, ему удастся привлечь внимание чемпионов и получить свой шанс. Это было бы возможно при условии проведения еще пары ярких боев. Однако чемпионский бой, скорее всего, станет его единственной и последней точкой. Если ему удастся завоевать титул, то нужно будет завершить карьеру", - отметил Барбоза.

Между тем Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок станет для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

В данный момент Ислам отсутствует в топ-15 рейтинга по версиям всех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO.

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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