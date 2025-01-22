Назван величайший мошенник в истории бокса

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) заявил о желании провести реванш против экс-чемпиона дивизиона и соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), передают Vesti.kz.

Их первый поединок состоялся в 2015 года и завершился досрочной победой Джошуа в 7-м раунде.

При этом Уайт является лишь одним из вариантов для Джошуа, которые недавно озвучил промоутер экс-чемпиона Эдди Хирн.

В этот список помимо прочих также входит и бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО). И вот это Диллиану категорически не нравится.