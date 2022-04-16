Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло поделился своим прогнозом на бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом, сообщает Fightnews.info.

По словам Чарло, у него нет сомнений, что Альварес нокаутирует Бивола.

"Считаю, что в этом бою будет победа Альвареса нокаутом. Восьмой раунд или что-то в этом роде. Бивол наткнется на несколько ударов, а затем "Канело" его прикончит. Бизнес - это всегда бизнес", - сказал Чарло.

Напомним, что Альварес и Бивол проведут поединок 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В случае победы "Канело" в сентябре проведет трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, который 9 апреля нокаутировал японца Риоту Мурату и стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира