Назван следующий соперник Жанкоша Турарова на титульный бой

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Сегодня 16:59
©instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанец Жанкош Тураров (27-0, 20 KO) может встретиться с немецким бойцом Тимо Шварцкопфом (22-5, 13 КО) в следующей защите титула чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, боксер из Германии настроен заполучить титул в этом году. Вполне вероятно, что рассматривается вариант проведения боя у него на родине.

Тураров завоевал титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). В поединке прошедшем весной в Алматы, он нокаутировал соперника, а тот после противостояния поблагодарил казахстанцев за прием и высказался о реванше.

Видео полного боя, или как Жанкош Тураров отобрал у мексиканца титул чемпиона мира

Для Турарова, идущего без поражений, эта победа стала 27-й в профи. Менесес же потерпел шестое поражение в карьере.

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Метки:
Тураров Жанкош Германия Профессиональный бокс

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