Назван следующий соперник Бивола после трилогии с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол близок к финальному этапу подготовки к третьему поединку с Артуром Бетербиевым, представляющим Канаду, передают Vesti.kz.

Как сообщает World Boxing News, стороны находятся на стадии согласования последних деталей, а сам бой планируется провести до конца 2025 года.

Счет в их противостоянии сейчас равный - 1:1. В первой встрече победу одержал Бетербиев, во втором бою Бивол сумел взять реванш. Оба поединка завершились решением большинства судей и стали настоящим украшением полутяжелого дивизиона.

После лишения титула WBC, который перешел американцу Давиду Бенавидесу, Бивол сохранил пояса WBA, WBO и IBF. Именно эти титулы будут разыграны в предстоящем третьем бою с Бетербиевым. По информации издания, официальный анонс поединка может состояться уже осенью.

Менеджер спортсмена Вадим Корнилов подтвердил намерение завершить трилогию:

"Наша задача - провести третий бой. Мы рассчитываем, что он состоится до конца года".



Следующей целью Бивола после серии боев с Бетербиевым станет долгожданный реванш с Саулем Канело Альваресом. В 2022 году Бивол уже побеждал мексиканца по очкам, уверенно защитив титул WBA в Лас-Вегасе.

Однако Канело, как утверждает WBN, может сначала провести бой с британцем Крисом Юбенком-младшим - на легендарном стадионе "Уэмбли" в мае 2026 года. Если этот бой состоится, возможный реванш с Биволом будет отложен до конца того же года.

В этот период Бивол, в свою очередь, может попытаться вернуть себе утраченный титул WBC, проведя бой с Бенавидесом. В случае успешного исхода и сохранения титулов у обоих боксеров, бой Бивол - Канело может пройти за звание "абсолюта" в полутяжелом весе.