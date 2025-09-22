Назван следующий соперник Алимханулы: он чемпион мира и на кону 3 титула

Комментатор бокса Фернандо Сабатини раскрыл новые подробности о следующем поединке чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17–0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Сабатини в соцсетях процитировал доминиканского боксёра Карлоса Адамеса:

"Мы очень долго добивались объединительного боя с Алимханулы и не могли согласовать условия, но поединок состоится. Мы работаем над тем, чтобы он стал следующим. Сделка почти закрыта".

По словам Адамеса:

"Пока нет ни даты, ни места, но этот бой состоится - он будет следующим".

Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) владеет титулом чемпиона мира WBC в среднем дивизионе. Свой последний бой он провёл 22 февраля в Саудовской Аравии против британца Хамзы Шираза (22-0-1, 18 КО) и завершил его вничью.

Алимханулы в последний раз выходил на ринг 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.