Британский топовый тренер Шейн Макгуиган считает, что украинский ветеран ринга Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) побьет абсолютного чемпиона легкого веса американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США), что по времени Астаны будет в утреннее время.



"Склоняюсь в пользу Ломаченко. Победа по очкам. Он, бл**ь, очень хорош. Да, он уже в возрасте и напоминает слегка замедленную версию себя в топ-форме. Но я полагаю, что этого все равно хватит для того, чтобы победить. Считаю Хэйни хорошим бойцом, всесторонне развитым. Ему не хватает ударной мощи. Бьёт он неплохо, но солидным панчером Девина не назовешь. Он хорош в защите. Но я считаю, что бойцы защитного плана стилистически не то, что нужно против Ломаченко.

Ему не нравится, когда на него давят. Он не любит, когда у соперника солидное преимущество в мощи. Тот же Теофимо Лопес попал несколько раз по нему на старте боя. И после этого Василий на какое-то время спрятался в своей ракушке. Сами помните, он все никак не решался дать волю своим кулакам. Да, я помню, что у него были еще и проблемы с плечом. Но, с другой стороны, примерно то же самое было и в бою против Орландо Салидо", - признался Макгуиган.