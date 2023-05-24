Назван победитель в дебютном бою небитого казахстанского супертяжа в США

Обозреватель бокса из Германии Лайф Хенсман назвал победителя в бою казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с американцем Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил свой выбор и нашел следующего соперника.

Их противостояние пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого в США.

"Многие считают фаворитом американского боксера. У него есть преимущество. Он выступает в своем городе и получит большую поддержку. Тем не менее, у него не так много опыта, как у Кособуцкого. Мы не знаем, как он может держать удар. Жан получал урон в предыдущих боях и все равно добивался успеха. Это доказывает его способность выдержать определенные удары соперника. В ответ казахстанец может сокрушить соперника. Это битва тяжеловесов, где точно попадание может решить исход матча. Однако, я делаю ставку на Кособуцкого. Он выглядит более зрелым, опытным и готовым к повышению в классе", - отметил Хенсман.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь, Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).