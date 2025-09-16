Назван победитель боя Геннадий Головкин - Теренс Кроуфорд

Американский телеведущий Бобби Панахи поделился мнением о том, кто бы мог стать победителем в гипотетическим поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и новым абсолютным чемпионом из США Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Аккаунт Х Source of Boxing предложил своим подписчикам спрогнозировать исход боя в лимите среднего веса (160 фунтов), где Головкин был чемпионом мира.

"Праймовый GGG измотает Бада. Не 37-летний GGG, которого дважды ограбили в боях против Канело, а пиковый Геннадий был бы слишком силён для Кроуфорда. Хотя у Бада определённо были бы моменты", - ответил Панахи.

При этом мнение других подписчиков разделилось. Часть из них отдали победу Головкина, тогда как другая половина встали на строну Кроуфорда.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в третьей весовой категории, победив единогласным решением судей мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО). Для этого поединка американец поднялся на два дивизиона.

Головкин же встречался с Канело трижды. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год в реванше победил мексиканец. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию, из который победителем вышел Альварес.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса