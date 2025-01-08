Назван новый чемпион в весе Головкина из Казахстана

В среднем весе выступало много запоминающихся бойцов, таких как Геннадий Головкин и Бернард Хопкинс. Сейчас дивизион переживает переходный период, во главе с Жанибеком Алимханулы в качестве объединенного чемпиона. Сайт Boxeo-web.foroactivo.com представил пять бойцов этого веса, за которыми стоит следить в ближайшие 12 месяцев, передают Vesti.kz.

В их числе был упомянут другой казахстанец Мейирим Нурсултанов.

"Нурсултанов (20-0, 11 КО), делами которого занимается Эгис Климас, выступает в среднем весе и нуждается в большом 2025 году. Не проведя ни одного боя в 2024 году, казахстанский боксер будет стремиться заявить о себе в следующие 12 месяцев. Он по-прежнему высоко котируется в рейтинге WBC и будет стремиться к прогрессу. Он хорошо защищается и обладает акцентированными ударами. Может быть, в этом году мы увидим еще одного казахстанского чемпиона мира?



Также источник перечислил таких боксеров, как Трой Айсли (США), Йоэнлис Эрнандес (Куба), Джордж Лиддард (Великобритания) и Этиноса Олиха (Италия).

Нурсултанов в любителях выигрывал чемпионат Казахстана (2014), молодежный чемпионат Азии (2010) и Всемирную серию бокса (WSB, 2015).

Головкин не появлялся в ринге с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале 2024-го казахстанец официально возглавил НОК Казахстана. Также является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.