Назван неожиданный претендент на титульный бой против Алимханулы

Американский боксер среднего веса Джахи Такер (15-1, 6 KO) может получить титульный поединок с объединенным чемпионом дивизиона по версиям IBF и WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

21 июня Такер единогласным решением выиграл соотечественника Лоренцо Симпсона (15-3, 9 KO) и теперь намерен получить бой за титул. Он понимает, что пока не находится в непосредственной близости от такой возможности, но уверен, что движется в правильном направлении.





По мнению журнала The Ring, что из трех чемпионов в среднем весе легче всего организовать встречу с Алимханулы, так как боксеры представляют одну промоутерскую компанию - Top Rank.

Варианты боев с чемпионом WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 KO) и кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), обладающим поясом WBA, считаются гораздо более сложными в организации.

Напомним, что в этом угоду казахстанцем уже проводил защиту титулов. 5 апреля он нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).