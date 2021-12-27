Назван лучший казахстанский супертяж по итогам года. Это не Дычко и он в шаге от звезды Узбекистана

Сайт Boxingtalk.com представил рейтинг лучших супертяжеловесов по состоянию на декабрь 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В списке отсутствует бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA россиянин Александр Поветкин, объявивший летом о завершении карьеры.

Топ-10 выглядит так:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Джойс (Великобритания)

7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

8. Энди Руис (США)

9. Луис Ортис (Куба)

10. Фрэнк Санчес (Куба)

Что касается казахстанцев, то Жан Коссобуцкий занимает 37-е место, тогда как выше него, на 36-м, находится Баходир Джалолов из Узбекистана, а Иван Дычко только 55-й.

Напомним, что 18 декабря Дычко одержал 11-ю победу на профи-ринге, а Кособуцкий в конце ноября нокаутировал соперника в бою за титул от WBC.