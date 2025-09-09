Назван лучший боксёр в мире на данный момент: это не Канело

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) высказался о лучшем боксёре на данный момент, передают Vesti.kz.

По словам Бивола, таковым является американский боксёр Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Кроуфорд — потрясающий боксёр, он не просто хорош, а великолепен. Я думаю, что о нём должны писать в учебниках по боксу. Да, вероятно, сейчас Теренс — лучший боксёр в мире, поскольку является бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях", - цитирует слова Бивола DAZN.

В своём последнем бою, прошедшем 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), Теренс Кроуфорд встретился с узбекским боксёром Исраилом Мадримовым. Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей.

Уже в эти выходные 37-летнему американцу предстоит встреча против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе - Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО). Их поединок, который уже многие прозвали главным боем века, пройдёт 13 сентября в Лас-Вегасе (США).