Назван лучший боксер в мире перед самым ожидаемым боем со времен Мейвезера и Пакьяо

Экс-тренер, экс-комментатор и действующий обозреватель бокса Тедди Атлас уверен на 100 процентов, что лучшим действующим боксером в мире является чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В активе бойца чемпионские титулы в трех дивизионах, причем в суперлегком он был абсолютным чемпионом мира. Кроуфорд может стать первым (среди мужчин, ведь есть еще несравненная Кларисса Шилдс) в эпоху 4 поясов абсолютом в двух весах - 29 июля в Лас-Вегасе (США) сразится с обладателем остальных поясов полусреднего веса соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

"Кроуфорд... С чего бы начать?.. - задумался Атлас. - Все знают, что я частенько рассуждаю о его сильных сторонах. Порой мне кажется, что именно я своими речами "пробил" ему первую позицию в "паунде". Знаю, что многие со мной не согласны, но я знаю наверняка. Поймите, что я и Спенса котирую очень высоко. Он, по моему мнению, тоже "паундовый" боец. Но №1 - это Кроуфорд".

Атлас объяснил, что именно делает Теренса особенным бойцом: "Он здорово контролирует дистанцию, пользуясь своей антропометрией. Да, у него длиннющие руки. Он шикарно контрит, но может также и навязать драку на ближней дистанции. У него невероятные инстинкты и рефлексы. Если говорить начистоту, у него самые лучшие инстинкты и рефлексы, которые я когда-либо видел в боксе. А я, поверьте, за свою жизнь видел множество крутых бойцов".

Ранее отмечалось, что это будет самый ожидаемый боксерский поединок после боя Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо в 2015 году, тогда судейским решением победил Мейвезер и объединил титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и WBO.

Ранее у Кроуфорда и Спенса несколько раз срывался очный бой. Но любители бокса надеются, что в этот раз им ничего не помешает разделить ринг.