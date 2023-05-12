Назван гонорар Жанибека Алимханулы за защиту титула чемпиона мира

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Сегодня 09:34
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Известный американский журналист  инсайдер Дэн Рафаэль высказался о гонораре чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), который тот получит за защиту титула против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), сообщают Vesti.kz

Напомним, в воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени боксеры проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США).  Поединок будет рассчитан на 12 раундов.  

Один из пользователей твиттера поделился слухами о том, что Батлер получит за этот поединок более миллиона долларов. 

"Никаких шансов, что Батлер заработает так много. Я узнаю их гонорары в комиссии штата Калифорния. Жанибек, как чемпион, возможно, заработает 500 тысяч", - ответил Рафаэль.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс

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