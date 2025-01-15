Назван боксер с самым сильным ударом

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) из Новой Зеландии назвал боксера с самым сильным ударом, передают Vesti.kz.

Он отметил американца мексиканского происхождения Энди Руиса (35-2-1, 22 КО).

"Я падал от ударов Джойса, Уайта и Чжилеи. Но больше всего в ринге меня впечатлили удары Руиса. Меня потрясла скорость, с которой он выбрасывал удары. У меня получалось восстанавливаться. Но это были очень сильные удары. У всех этих бойцов невероятная мощь. Но больше всех удивил именно Руис", - цитирует новозеландца vRINGe.com.



Паркер встречался с Руисом в декабря 2016 года и победил его по очкам, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

В 2018-м Паркер уступил пояс в объединительном бою с британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

22 февраля в Саудовской Аравии новозеландец сразится за титул IBF с британцем Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО).