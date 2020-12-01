Назарбаев поздравил Головкина с рекордной защитой чемпионского титула

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с успешной защитой титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Утром 19 декабря GGG одержал досрочную победу над Камилом Шереметой (21-1, 5 КО). По ходу боя поляк четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения поединка.

"Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны.

Мы гордимся твоими достижениями в спорте, силой духа и волей к победе. Уверен, что ты продолжишь свой путь победителя и мы еще не раз будем восторгаться твоими достижениями", - говорится в телеграмме.

Также GGG поздравил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Тимур Кулибаев.

"Дорогой Геннадий! Прошедший выход на ринг стал особенным не только для Вас, но и для всего мирового профессионального бокса. Вы стали единственным, кому удалось защитить титул чемпиона мира в 21-й раз. Это достижение, к которому будет стремиться не одно поколение. Для нас же это очередной повод для гордости. Приятно осознавать, что мы все можем видеть, как творится история. Отличный бой, эффективные действия, четкая работа и уверенная победа - все то, что от Вас ждали. Поздравляю с прекрасным возвращением на ринг. Пусть рекордное количество защит только растет. Желаю новых побед, здоровья и успехов", - приводит его слова Olympic.kz.