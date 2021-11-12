Найдено объяснение неизбежности третьего боя Головкина с "Канело" Альваресом

В Украине считают, что трилогия необходима как Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), так и Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 KO). Хотя бы потому, что мексиканец не продемонстрировал своего превосходства в первых двух поединках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сентябре 2017-го боксеры не выявили сильнейшего, а через год успех судейским решением праздновал "Канело".

"Сауль Альварес не может не понимать, что в его истории с Геннадием Головкиным нужна жирная и убедительная точка. Все же "Канело" в двух боях с казахом в 2017 и 2018 годах не дал однозначного ответа в своем превосходстве. Нужно третье сражение, и если и организовывать его, то в мае 2022 года, пока 39-летний Головкин окончательно не остановился под нажимом времени.

Альварес стал "абсолютом". Что дальше для "Канело"? Бой с казахом на Синко-де-Майо - идеальный сценарий для Альвареса. Это и хорошие деньги, и шанс закрыть рты критикам, периодически напоминающим мексиканцу о спорных моментах его противостояния с Головкиным.

Что касается GGG, то для него трилогия с Альваресом - последний шанс сорвать куш. Отказываться от такой возможности боксер из Караганды точно не станет", - пишет источник.

Ранее бывший чемпион мира из Украины Александр Гвоздик заявил, что Головкина ограбили в первом бою. Казахстанец вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Мексиканец 7 ноября стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.