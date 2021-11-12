Головкина ограбили в первом бою с "Канело" - экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира из Украины Александр Гвоздик считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заслужил победу в первом бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сентябре 2017-го Головкин и Альварес свели бой вничью, а в реванше, который состоялся через год, победу решением судей праздновал "Канело".

"В первом бою Гену ограбили. Это мое мнение. Это сложный вопрос. Скажем, что все равно в этом бою тотального превосходства Головкина не было. Я тоже считаю, что Гена выиграл первый бой, а второй был равным. Но откровенно тебя никто не засудит.

Вернусь к бою Усик - Джошуа, где Саня просто разобрал его по запчастям. Там нечего было думать, все понятно. А в первом бою с "Канело" Гена был чуть лучше, но тотального превосходства там не было. Давайте считать, что в таких боях Альваресу будут отдавать победу. Скажем, не равных, а конкурентных. Наверное, в таких поединках нет смысла отдавать победу противнику Альвареса", - приводит слова Гвоздика Fightnews.info со ссылкой на его интервью Виктору Ялымову.

Напомним, что Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).