"Наверстать упущенное". В США высказались о перспективах двукратного олимпийского призера из Казахстана

Следующий бой Ивана Дычко (10-0, 10 КО) покажет, насколько перспективным боксером он остается. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт считает двукратного олимпийского призера из Казахстана невероятным спортсменом.

"Дычко был невероятным в любительском боксе. Ему удалось взять награды на двух Олимпиадах. Его профессиональная карьера началась пять лет назад и неплохо развивалась до 2019 года. Затем наступила пауза, которая сбила темп и помешала ему попасть к элитной группе боксеров. В этом году он смог вернуться. Однако поединок в Алматы был не конкурентным. Дычко легко разобрался с не самым сильным соперником.

При этом казахстанец сам не молод, но он может наверстать упущенное. Посмотрим, как он проявит себя в сентябрьском бою. После этого поговорим о его дальнейших перспективах", - отметил МакКаферри.

Добавим, что для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец в первом раунде нокаутировал Дениса Бахтова (39-18, 26 КО) из России, одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

В качестве соперников для него рассматривают Джонатана Райса (14-6-1, 10 КО), Кассиуса Чейни (21-0, 14 КО) и Андрея Федосова (32-3, 26 КО). Менеджер казахстанца Зия Алиев заявил, что ближайшая цель - повышение уровня оппозиции Дычко.

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