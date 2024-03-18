"Наследнику Головкина" сообщили дату боя с чемпионом

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Вчера 19:39
©instagram.com/meiirim.nursultanov

Американский журналист Джек Маккаферри предсказал корреспонденту Vesti.kz следующий бой казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО). В ходе беседы он озвучил сроки этого поединка.

Ранее появлялась информация о том, что следующий бой Нурсултанов проведет против "временного" чемпиона мира по версии WBC в среднем весе доминиканца Карлоса Адамеса (23-1, 18 КО).

"Я понимаю, что WBC в среднем весе ведет себя максимально странно. Однако, пауза с определением боев для чемпиона завершилась. Я думаю, что Нурсултанов выглядит привлекательно. Он дрался на конвенции WBC и выиграл право называться первым номером. Сейчас самое время проверить "временного чемпиона" серьезным соперником. Если Карлос Адамес сможет победить его, то получит бой с Чарло. То же самое в обратном случае. Я думаю, что стороны уже в курсе этого факта. Я бы, ожидал этот поединок весной. Может конец апреля или май", - отметил Маккаферри.

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Свой последний казахстанец провел в ноябре в Ташкенте (Узбекистан), где в претендентском бою по линии WBC единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса (16-2, 9 КО). К слову сам поединок был приурочен к ежегодной конвенции WBC, которая на этот раз прошла в Узбекистане.

Добавим, что Нурсултанов возглавляет рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Он сменил именитого соотечественника Геннадия Головкина.

Метки:
Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Казахстан

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