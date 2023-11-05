"Наследнику Головкина" из Казахстана пообещали настоящую битву

Боксер-средневес из Чили Хулио Аламос (16-1, 9 КО) прокомментировал свой предстоящий бой с казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (19-0, 11 КО), сообщает Vesti.kz.

Он состоится 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан). При этом Аламос заменил немца Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО), который снялся из-за травмы.

"Вперед, за новым вызовом! Кто не рискует, тот не переходит реку, а о храбрых рассказывают только истории. Элиминатор за звание номера один в мире. Спасибо всем, кто меня поддерживает!" - написал Аламос на своей странице в Instagram.

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, которым на данный момент владеет американский боксер Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).