"Наследника Головкина" пообещали оставить без чемпионского боя

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Сегодня 17:57
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Боксер-средневес из Чили Хулио Аламос (16-1, 9 КО) прокомментировал свой предстоящий претендентский бой с казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (19-0, 11 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал свой главный козырь в противостоянии.

Он состоится 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан). При этом Аламос заменил немца Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО), который снялся из-за травмы.

"Это большой шанс для меня. Я был в шаге от победы в чемпионском бою. Мне не хватило совсем немного. На этот раз я подготовлюсь наилучшим образом. Времени немного, но я сразу же согласился на предложение. У меня есть стержень и сила воли. Я способен на многое. Готов преодолеть полмира ради судьбоносной встречи. Мой соперник непобежденный проспект с большим числом досрочных побед. Я знаю, что фаворитом не являюсь, но это и есть мой главный козырь. В каждом бою может победить любой из двоих. Я умею побеждать. Я знаю, что лучше сделать это убедительно. Моя цель - нокаутировать соперника. Я верю в свои силы и хочу стать чемпионом", - отметил Аламос.

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, которым на данный момент владеет американский боксер Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).

Метки:
Нурсултанов Мейирим Профессиональный бокс

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