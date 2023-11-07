"Наследник Головкина" получил хорошие новости после смены соперника

Немецкий журналист Лайф Хансмен в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об отмене боя между казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (19-0, 11 КО) и Винсентом Файгенбутцем (36-3, 32 КО) из Германии. Также специалист оценил вышедшего на замену представителя Чили Хулио Аламоса (16-1, 9 КО).

Бой Нурсултанова с Аламосом состоится 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Чилиец заменил Файгенбутца, который снялся из-за травмы.

"Очень жаль, что Винсент получил травму. Это крепкий боксер с сильнейшим ударом. У него большой процент нокаутов и есть опыт титульных боев. Я думаю, что он был бы фаворитом в поединке с казахстанским проспектом. Вышедший на замену Аламос - выглядит неплохо. Он выступал в Германии и дрался за чемпионский пояс. У него всего одно поражение и в рейтинге он ниже Винсента всего на одну позицию. Это говорит о его высоком уровне. Думаю, что шансы в их бою с Нурсултановым равны", - отметил Хансмен.

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, которым на данный момент владеет американский боксер Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).

Недавно Нурсултанов возглавил рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Там он сменил Геннадия Головкина, бессменно занимавшего лидирующую позицию в данном списке на протяжении нескольких лет.