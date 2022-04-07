"Нашла коса на камень". Головкин пообещал устроить бой года против "суперчемпиона"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) уверен, что вместе с "суперчемпионом" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) они устроят бой года. Его слова приводит Fightnews.com.

"Бой с Муратой - самый важный. Я не заглядываю наперед. Я всегда полностью вкладываюсь в подготовку к бою, который меня ждет. Я очень уважаю Мурату и его работу. Я сосредоточен на нем и на том, чтобы отобрать его титул. Ради этого я в Японии. С нетерпением жду боя на переполненной арене. Я соскучился по этой энергии. Это будет увлекательный бой, потому что у нас похожие стили. Мы оба мощные, агрессивные панчеры, идущие вперед. Нашла коса на камень, и в субботу в ринге будут коса и камень. Это будет боксерский подарок для болельщиков. Я ожидаю, что это будет бой года", - сказал Головкин.

Ранее соперники впервые встретились перед боем и дали первые комментарии на пресс-конференции.

Сам поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). Прямая трансляция доступна здесь.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!